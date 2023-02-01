«Аэрофлот» и Ространснадзор анонсировали работу по изменению правил провоза ручной клади

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В России собираются изменить правила провоза ручной клади и багажа. Об этом в среду, 1 февраля, рассказали гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

По словам главы авиакомпании, Ространснадзор поддерживает «Аэрофлот» в решении вопроса о правилах провоза ручной клади.

— Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП (федеральные авиационные правила — прим. «ВМ»), делать единую и понятную для всех трактовку, — поделился он.

Александровский подчеркнул, что изменения необходимы и для эффективной работы бюджетного перевозчика «Победа» (входит в «Аэрофлот»). По его мнению, неоднозначные трактовки ФАП по вопросу провоза багажа могут уменьшить эффективность бизнес-модели перевозчика. Это в свою очередь приведет к подорожанию билета.

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, в свою очередь, добавил, что в ФАП следует утвердить единые и понятные для всех параметры ручной клади, сообщает РИА Новости.

20 января «Победа» приняла решение убрать из описания правил провоза ручной клади указание на габариты дамской сумки или рюкзака.