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Ефимов: Москва выставит на торги около 150 участков для строительства недвижимости

Александр Афонин
Город
Ефимов: Москва выставит на торги около 150 участков для строительства недвижимости
Фото: пресс-служба

В этом году Москва планирует выставить порядка 150 участков под строительство коммерческих и жилых объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2023 году город планирует выставить на торги около 150 территорий, более половины из них будут предложены горожанам для строительства частных домов. В прошлом году предприниматели и граждане арендовали и купили у города 100 земельных участков, — сказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в прошлом году столица предоставила 26 земельных участков представителям бизнеса. Благодаря этому в городе появятся новые торговые, бытовые и спортивные объекты.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что Москва выставила на торги здание, в котором победитель аукциона сможет открыть гостиницу по программе «один рубль за квадратный метр в год». Действие договора с городом распространится на срок 20 лет.

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