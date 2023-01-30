Ефимов: Москва выставила на торги здание под открытие гостиницы по льготной ставке аренды

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Москва, улица Зацепа, 27 Карта всех событий

Москва выставила на торги здание, в котором можно открыть гостиницу по программе «один рубль за квадратный метр в год». Об этом в понедельник, 30 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победитель торгов должен будет в течение 18 месяцев с момента подписания договора с городом провести капитальный ремонт объекта и открыть в здании гостиницу. Затем инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды — один рубль за квадратный метр в год, — сказал он.

Действие договора распространится на срок в 20 лет. Для участия в торгах, поделился заммэра, инвестору необходимо подать заявку до 3 марта. Чтобы получить льготную ставку победителю торгов нужно будет обратиться с заявлением в Комитет по туризму города Москвы.

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что общая площадь объекта составила 288,2 квадратных метра. Участок расположен в шаговой доступности от станций метро «Павелецкая» и «Серпуховская» на улице Зацепа. Стартовая цена составит 10,6 миллиона рублей.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в 2022 году в городских торгах по продаже и аренде 10,8 тысячи объектов недвижимости приняли участие 67,5 тысячи инвесторов. По его словам, больше всего аукционов состоялось по приобретению машино-мест.

24 января Максим Гаман заявил, что столичному машиностроительному заводу предоставили льготную ставку аренды земельного участка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости. По его словам, это позволит ежегодно экономить предприятию 9,3 миллиона рублей.