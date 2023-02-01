Владислав Овчинский: Резидент особой экономической зоны Москвы разработал экзоруку с нейросетевым управлением

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали экзоскелет для реабилитационной медицины.

Создатели разработки отмечают, что главный недостаток имеющихся в мире экзоскелетов – их принцип управления. Они работают либо от пульта, либо при помощи оператора. Еще одним недостатком большинства образцов является заранее прописанная траектория движения экзоскелета, вне зависимости от желаний и физиологии пользователя.

— НИИМЭ имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2015 года. Компания ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники. Новая разработка будет востребована прежде всего в медицине, например – при реабилитации больных после инсульта, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Овчинский также отметил, что в настоящее время в НИИМЭ работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов, в том числе три академика и два член-корреспондента Российской академии наук, более 70 докторов и кандидатов наук.

— Сотрудники резидента ОЭЗ «Технополис Москва» – НИИ молекулярной электроники – создали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением для решения медицинских, индустриальных, спасательных и специальных задач. Она основана на инновационном авторском принципе управления, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В настоящее время разработчики НИИМЭ ведут консультации с реабилитационными центрами Сеченовского университета, Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова, центром реабилитации «Три сестры».

Рынок использования экзоскелетов ежегодно растет, демонстрируя высокий потенциал в отраслях, где требуется усиление физических возможностей человека. Например, в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, строительстве или промышленности.

Справка

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 миллиардов рублей. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.