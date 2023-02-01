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Новый стандарт ограничения скорости электросамокатов вступил в силу в России

Лейла Алиева
Общество
Новый стандарт ограничения скорости электросамокатов вступил в силу в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 февраля в России вступает в силу новый национальный стандарт, согласно которому вводится ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час.

При этом документ носит рекомендательный характер, но компании, соблюдающие его требования, смогут указать, что продукция соответствует стандарту. Новый ГОСТ устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).

Кроме того, вводятся классификация ЭСИМ и требования к комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии, передает РИА Новости.

В 2023 году в России вступило в силу множество штрафов. Например, отныне дорожные полицейские смогут штрафовать водителей за неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS). Такое право они получили благодаря новому «Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». За что еще автолюбителей могут привлечь к ответственности, выясняла «Вечерняя Москва».

ГОСТ Электросамокаты Россия
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