Новые штрафы для автомобилистов в 2023 году: какие изменения ждут российских водителей

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В 2023 году в России вступило в силу множество штрафов. Например, отныне дорожные полицейские смогут штрафовать водителей за неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS). Такое право они получили благодаря новому «Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». За что еще автолюбителей могут привлечь к ответственности, выясняла «Вечерняя Москва».

Новые штрафы

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) потребовали увеличить штраф для автомобилистов, которые оказываются страховать свою ответственность. В настоящее время за поездки без полисов ОСАГО правоохранители штрафуют на 800 рублей. Но в РСА полагают, что такая сумма вряд ли заставит водителей позаботиться об «автогражданке» и предложили поднять штраф до пяти тысяч. Такая сумма сравнима с ценой полиса.

Если оплатить санкцию в течение десяти дней после наложения штрафа, то сумма составит 400 рублей. В РСА указывают, что почти 18 лет действия закона об ОСАГО размер штрафа не менялся.

За громкие машины придется платить

Предполагается повышение штрафа за нарушение тишины автомобилистами. За шумные машины инспекторы начнут штрафовать граждан минимум на пять тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла всего 500 рублей. В новом проекте закона, который уже успешно прошел первое чтение в нижней палате парламента, с новой суммой штрафа согласны. При этом регионы смогут при желании вводить повышающие коэффициенты. Соответствующий документ разработан Мосгордумой, при этом его изначально готовили для вывода на федеральный уровень.

Если документ успешно пройдет все чтения в Госдуме, регионы и города-миллионники смогут устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспорта и мощности его двигателя, при этом для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей. В столичном регионе штраф с аналогичной суммой будет базовым.

Например, за транспорт с мощностью, превышающей 200 «лошадей», придется платить больше — дополнительные пять процентов от суммы штрафа в пять тысяч рублей, то есть каждые дополнительные десять лошадиных сил будут стоить 250 рублей.

Такие изменения в региональных КоАП в Москве и в других регионах смогут принять после вступления в силу федерального законопроекта.

Мойка и остановка в запрещенных местах

В обновленных проектах Кодекса об административных правонарушениях РФ появилась ответственность за мойку транспортных средств в запрещенных местах. Теперь водителей могут штрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей за мытье автомобиля во дворах или на берегах рек.

От полутора до четырех тысяч рублей придется заплатить за остановку на клумбах, территориях занятых зелеными насаждениями и газонах.

За остановку, парковку и проезд по зонам, где располагаются спортивные площадки и детские игровые локации, водителю выпишут штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Автохлам во дворах

В проекте нового КоАП содержится еще одна новая статья, которую нельзя обойти стороной, — это статья 16.10 «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств». Речь идет об автохламе во дворах жилых домов.

Обновленный закон за оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных автомобилей повлечет штраф от одной до трех тысяч рублей.

Неисправность автомобиля

Кроме того, в 2023 году автомобилистам грозит новый штраф за вождение транспортом с неисправной антиблокировочной системой тормозов (ABS), нестандартными ксеноновыми или светодиодными фарами, а также с неработающим электро- или гидроусилителем рулевого колеса.

Выявлять, что ABS не работает, правоохранители смогут по горящему на приборной панели индикатору.

Согласно части 2 статьи 12.5 КоАП, водителю на дороге могут выписать штраф в размере 500 рублей как за неработающую антиблокировочную систему, так и за горящую лампочку ABS.

После вступления в силу нового перечня поправок в КоАП водителей также могут привлечь к ответственности и наказать рублем за:

Перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Езду на летней резине с декабря по февраль (касается легковушек и легких грузовиков) и с июня по август — на зимних шипованных шинах;

Неработающие фонари заднего хода и стоп-сигналы;

Неработающий заводской автокорректор фар;

Демонтированный электронный регулятор тормозных усилий.

По словам автоэкспорта Александра Аксенова, система ABS предотвращает блокировку колес транспорта при торможении.

— О неисправности системы водителю сообщает специальный индикатор на приборной панели. Загорается «лампочка ABS», которая сигнализирует о том, что датчики ABS вышли из строя, загрязнены и отключились, либо произошел обрыв проводов, поврежден зубчатый венец на ступице колеса, — объяснил Аксенов.

Лампочка может замигать, если перестал работать ЭБУ системы. Все эти обстоятельства — повод наведаться к мастеру, заключил собеседник «ВМ».