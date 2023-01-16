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Шины не по сезону и нештатные фары: какие штрафы ждут российских автолюбителей

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Шины не по сезону и нештатные фары: какие штрафы ждут российских автолюбителей
Фото: Вечерняя Москва

В России намерены ввести новые штрафы для автовладельцев. В частности, вскоре водителей будут штрафовать за передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой и за применение летних шин зимой. Какие еще нарушения войдут в новый перечень и на какую сумму будут штрафовать водителей, выясняла «Вечерняя Москва».

Новое постановление, разработанное правительством РФ, создаст для сотрудников ГИБДД дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных транспортных средств. В настоящее время законопроект находится на финальной доработке.

По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, прежде всего россиян будут штрафовать именно за езду на авто с летней резиной в зимний период:

— Соответствующее наказание было предусмотрено техническим регламентом еще пять лет назад. Другое дело, что в Кодексе об административных правонарушениях РФ не было конкретных пунктов со штрафами. Не было никакого регламента по поводу того, где и когда производить замену покрышек. Ведь страна большая, везде свой климатический режим. И то, что допустимо, к примеру, в Сочи, не совсем подходит для Москвы.

Субботин уточнил, что теперь в каждом регионе будут вводить определенный коэффициент, а власти на местах смогут самостоятельно определять, когда автомобилистам ездить на зимних шинах, а когда — на летних.

— Возникает только один вопрос: что делать людям, которые собрались в дальние поездки из одного региона в другой? Например, в Москве нужно ездить на зимних шинах с декабря по февраль, — поясняет спикер. — И столичный водитель, который решится, предположим, поехать на эльбрусский горнолыжный курорт, сотрет свои зимние шины, не доехав даже до Ростовской области.

Или, например, человек из Сочи решил приехать в Москву. У себя, разумеется, он даже зимой может колесить на летних шинах, но для приезда в столицу ему придется запастись еще и зимними шинами.

По словам эксперта, сегодня, чтобы заменить одно колесо, водителю придется заплатить не менее 10 тысяч рублей. В отдельных случаях автомобилистам приходится тратить около 100 тысяч рублей, чтобы установить шипованные шины с дисками.

— Человеку, — говорит Субботин, — куда проще заплатить единый штраф за несвоевременную смену шин (500 рублей), чем отдавать колоссальные суммы ради их замены.

Что хуже всего, «переобувка» и введение системы штрафов, как считает эксперт, никак не скажутся на аварийности.

— Куда правильнее было бы применить европейский опыт: позволить вместо смены сезонных шин использовать водителям браслеты или цепи противоскольжения, — отмечает он. — Это более бюджетный вариант решения проблемы.

Эксперт также уточнил, что, помимо несвоевременной «переобувки», граждан могут оштрафовать за передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой и за нештатные газоразрядные лампы в фарах.

Правда, пока эти пункты уточняются и дорабатываются, поэтому непонятно, какой будет финальная сумма штрафа.

Если документ с указанными пунктами будет все же утвержден правительством, то с декабря по февраль 2023 года российским водителям будет запрещено ездить на авто с летними покрышками, с июня по август — с шипованными. При этом в российских регионах в зависимости от климатических условий могут увеличить длительность сезонного запрета. За нарушение подобного правила будет применяться штраф в размере 500 рублей.

В то же время от ряда идей в ГИБДД в процессе обсуждения документа отказались. Например, в ведомстве изначально предлагали штрафовать граждан в случае, если на приборной панели их авто загоралась лампочка Check Engine, которая свидетельствует о неисправности в двигателе. Однако такой сигнал может появиться и в том случае, если заправить авто некачественным топливом. В финальную версию документа также не попадет правило, согласно которому штрафуют за «капли технологических жидкостей» в моторном отсеке.

Если документ пройдет согласование в Белом доме в закрытом режиме, а после будет направлен главе кабмина Михаилу Мишустину, то постановление может вступить в силу с 1 сентября текущего года.

ПДД Автомобили Законы Штрафы
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