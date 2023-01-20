«Страховые стали злоупотреблять»: могут ли в России отменить ОСАГО и к чему это приведет

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В России предложили ввести временный мораторий на оформление полисов ОСАГО. Кроме того, предлагается также отказаться от штрафования граждан, не имеющих полисов. О том, зачем и как это могут реализовать, а также как в таком случае будет возмещаться ущерб после ДТП — в материале «Вечерней Москвы».

В 2017 году в закон об ОСАГО были внесены поправки, по которым установили приоритет натуральной формы возмещения, а не денежной выплаты. Подразумевалось, что в случае ДТП причиненный водителю вред будет компенсирован ремонтом транспортного средства, которое обеспечит страховщик.

При этом изначально в законе об ОСАГО не допускалось применение использованных или восстановленных запчастей, а станции техобслуживания, с которыми у страховщика заключен договор, должны были соответствовать определенным требованиям. Срок ремонта должен был составлять не более 30 дней. Если станции техобслуживания не соответствовали требованиям, страховщик мог по согласованию с клиентом рассчитаться с ним деньгами.

В 2022 году страховщики все чаще начали отказывать клиентам в ремонте, ссылаясь на нехватку запчастей на станциях техобслуживания. Вместо этого клиентам предлагали согласиться с денежной выплатой, которой не хватало на ремонт. Из-за этого пострадавшие были вынуждены самостоятельно судиться с виновниками ДТП.

Осенью 2022 года Центробанк разрешил использовать при ремонте запчасти-аналоги. Однако страховые компании утверждали, что такой меры недостаточно, и фактически начали выступать за возможность ремонта бывшими в употреблении запчастями. Кроме того, страховщики говорили о необходимости повышения предельных сроков ремонта до 60 дней.

Или отменять, или менять закон

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что страховые компании действительно недоплачивают клиентам в случае, если они попадают в ДТП.

— Когда ввели возможность выплаты вместо ремонта, страховые стали этим злоупотреблять. Даже по официальной статистике, порядка 86 процентов компаний склоняли граждан получать выплаты после ДТП деньгами. Для страховых компаний это выгоднее, чем осуществлять ремонт. Эта сумма порой в три–четыре раза меньше той, которая нужна для ремонта. Если клиент не хочет брать деньгами, ему их перечисляют принудительно, — объяснил собеседник «ВМ».

По словам специалиста, в 2022 году страховщики стали активно ссылаться на нехватку запчастей, мотивируя желание рассчитываться с клиентами деньгами. Однако страховые компании действовали так и раньше. Если страховая компания ведет себя недобросовестно, клиент имеет полное право возместить стоимость ремонта целиком через суд, однако далеко не все знают о такой возможности, уточнил эксперт.

Кроме того, есть некоторые другие проблемы, из-за которых многие автолюбители отказались от ОСАГО, заметил Воропаев.

— Большинство страховых компаний сейчас не продают полисы ОСАГО некоторым категориям автовладельцев. Это тоже известная проблема. Есть и такой момент: во многих регионах больше половины автовладельцев ездит без полисов ОСАГО. Эта проблема давно назрела, надо либо прекращать действие закона об ОСАГО, либо предпринимать кардинальные меры, — уверен специалист.

Мораторий на полис ОСАГО и отсутствие штрафов для граждан — путь наименьшего сопротивления в сложившейся ситуации, отметил собеседник «ВМ». Если эту поправку примут, возмещать вред автовладельцы будут через суд с виновника ДТП. Такая схема работает и сейчас, если у виновника аварии нет полиса.

Страховые обанкротятся

При этом отмена полисов ОСАГО — не единственный способ решения проблемы, отметил эксперт.

— Сейчас выплаты идут с учетом износа по единой методике, а не по рыночным ценам. Недавно методику подкорректировали. Если раньше учитывались оригинальные запчасти, то теперь они вообще могут не учитываться, и запчасти считаются еще более дешевыми. Выплата стремится к маленькой денежке, которую ни на что не хватает. Нужно осуществлять выплаты без учета износа и направлять на ремонт без учета износа, как это было до 2017 года, — уверен юрист.

Кроме того, если будут отменены полисы ОСАГО, то планы фиксировать их отсутствие и выписывать штрафы при помощи камер тоже не реализуются, уточнил Воропаев.

Если полисы ОСАГО уйдут в прошлое, ряд страховщиков просто обанкротится, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Я не верю, что эта инициатива пройдет: поднимется большой шум, думаю, все спустят на тормозах. Вопрос не в том, что запчастей нет, — это политика страховых компаний. Если введут мораторий, подавляющее большинство страховых компаний разорится. Они живут в первую очередь за счет ОСАГО. Это обязательный закон, большинство водителей платят за полис ОСАГО. За счет этого водителям навязывают дополнительные предложения, например, каско или страхование жизни. ОСАГО по сути сформировало в России автомобильный страховой рынок, — резюмировал автоюрист.

В России можно ввести временный мораторий на оформление ОСАГО и снять ответственность за его отсутствие. Это поможет гражданам избежать ситуации с несправедливым расчетом выплат в результате аварий. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.