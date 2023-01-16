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Полис ОСАГО в 2023 году: какие изменения готовят для автовладельцев

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Полис ОСАГО в 2023 году: какие изменения готовят для автовладельцев
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Аналитики рейтингового агентства НКР предлагают пересмотреть системы выплат по ОСАГО из-за ее неэффективности. Полный список предполагаемых изменений для водителей, их достоинства и недостатки — в материале «Вечерней Москвы».

Причина пересмотра

По результатам 2022 года выплаты по причинению вреда жизни и здоровья человека снизятся с 6,6 миллиарда рублей до 6 миллиардов. До 2021 года такие выплаты были равны 8–9 миллиардам рублей.

Снижение выплат в страховых компаниях объясняют снижением количества ДТП, которые фиксируются в ГИБДД. Но эти данные нельзя считать полностью достоверными, так как многие из дорожных происшествий сейчас не регистрируются в дорожной инспекции.

По мнению экспертов НКР, в целом система ОСАГО нуждается в пересмотре, потому что не позволяет в полной мере компенсировать ущерб от последствий аварии.

В агентстве подчеркнули также, что лимиты выплат по возмещению вреда жизни и здоровью существенно отстают от размеров возмещений в других обязательных видах страхования. Сейчас выплаты составляют 500 тысяч рублей. За повреждение автомобиля — 400 тысяч.

Сокращение выплат может быть и результатом снижения заключаемых договоров ОСАГО. Так считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

Почему нужны изменения

По словам председателя комитета автострахования Союза страховщиков Санкт-Петерубрга и Северо-Запада Александра Баклушина, в России давно существует проблема низких выплат по полису ОСАГО.

— Например, если человек погибнет в самолете, выплаты составят несколько миллионов рублей, а если в автомобильной аварии — выплата будет равна 500 тысячам рублей. Конечно, заметен характерный перекос, — обратил внимание Баклушин.

Он обратил внимание на то, что система выплат по жизни и здоровью однажды уже изменялась. Тогда изменения были позитивными, потому что конкретные телесные повреждения привязали к процентам страховых выплат (в зависимости от того, какую часть тела повредил человек — прим. «ВМ»).

— Я считаю, что главное изменение, которое надо реализовать в ОСАГО, — это лимит выплат по жизни и здоровью, который необходимо поднять до двух миллионов, — сказал эксперт.

В свою очередь, автоюрист Лев Воропаев заметил, что страхование ОСАГО в большинстве своем не относится к здоровью, а касается возмещения вреда, причиненного имуществу:

— Закон предусматривал возмещение последствий в натуральной форме, то есть путем ремонта авто. Но эта система работает неэффективно.

Страховые компании понимают, что для них экономически выгоднее выплатить денежные средства, а не отправить машину на ремонт. Поэтому более 80 процентов компаний склоняют клиентов к получению денежного возмещения, а не к ремонту.

— Эти выплаты производятся с учетом износа автомобиля, а для страховых компаний это гораздо выгоднее, чем произвести ремонт, — пояснил Воропаев.

Он обратил внимание, что за 2022 год уже несколько раз поднимались тарифы по ОСАГО (покупка самого страхового документа — прим «ВМ»), а сами страховые выплаты не повышались:

— В принципе, я считаю, что можно поднять планку выплат по здоровью до двух миллионов рублей, но тогда и стоимость самого ОСАГО увеличится в разы.

Что может измениться

  • Повышение лимитов и отмена учета износа

Как только автомобиль забирают из салона, он начинает стареть, рассказал Воропаев. Если человек через условное время попал в ДТП, то этот амортизационный износ рассчитывается как стоимость выплаты за аварию, если вы выбираете деньги. Отмена износа важна в том случае, когда гражданин в качестве компенсации выбирает денежную выплату.

— В этом случае нужно считать выплату без учета износа. То есть ту же стоимость, которую компания должна была бы выплатить деньги за ремонт в салоне, — объяснил он.

Автоюрист обратил внимание, что стоимость компенсации по ОСАГО не может превышать 50 процентов от износа машины.

— Кроме того, пострадавший получает сумму за повреждения автомобиля, которая рассчитывается по единой методике. Она предполагает выплаты в два-три раза меньше, чем ему необходимо для ремонта, — уверен Воропаев.

  • Штрафы с камер и ДТП без справок

Александр Баклушин рассказал, что особенность этого нововведения в том, что часть водителей не защищены от ситуации, когда в них врезается водитель без полиса ОСАГО.

— В этом случае потерпевшему приходится обратиться в суд. А учитывая то, что у виновного не было средств для оплаты ОСАГО, скорее всего, компенсация, назначенная судом, будет невысокой, — предположил Баклушин.

Государство должно защищать автовладельцев, заметил он, именно с этой целью и вводится правило штрафа.

  • Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии

— Это изменение — один из шагов взаимодействия с этим государством. Оно должно упростить перемещение для водителей, которые захотят на машине посетить Белоруссию, и наоборот, — сказал эксперт по страхованию.

  • Штраф за езду без ОСАГО

Законопроект, по словам Баклушина, предлагает повысить штраф за езду без ОСАГО с 800 рублей до 3–5 тысяч рублей.

Оборотной стороной увеличения выплат, по мнению Баклушина, является увеличение стоимости ОСАГО.

— Чем выше покрытие ДТП и выплаты страховщиков, тем дороже полис ОСАГО, — заключил он.

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