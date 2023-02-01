Москвичам рассказали о ходе благоустройства территории возле станции Очаково МЦД-4
Специалисты выполнили на 50 процентов работы по благоустройству территории возле станции Очаково будущего Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Демонтажные и земляные работы полностью завершены на восьми объектах. Специалисты убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию протяженностью 1,8 тысячи метров, — говорится в сообщении.
Также специалисты проложили более 400 метров дополнительной водосточной сети во избежание подтопления, привели в порядок существующие тротуары и оборудовали новые общей площадью свыше 44 тысяч квадратных метров. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, работы проходят на улицах Елены Колесовой, Марии Поливановой, в проезде Стройкомбината, а также в 1–5-м Очаковских переулках.
До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что около 700 километров воздушных линий в рамках программы «Чистое небо» убрали под землю в Москве. Отмечается, что благодаря программе «Чистое небо» стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра.