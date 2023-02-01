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Москвичам рассказали о ходе благоустройства территории возле станции Очаково МЦД-4

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о ходе благоустройства территории возле станции Очаково МЦД-4
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Киевское направление Московской железной дороги, станция Очаково Карта всех событий

Специалисты выполнили на 50 процентов работы по благоустройству территории возле станции Очаково будущего Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Демонтажные и земляные работы полностью завершены на восьми объектах. Специалисты убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию протяженностью 1,8 тысячи метров, — говорится в сообщении.

Также специалисты проложили более 400 метров дополнительной водосточной сети во избежание подтопления, привели в порядок существующие тротуары и оборудовали новые общей площадью свыше 44 тысяч квадратных метров. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, работы проходят на улицах Елены Колесовой, Марии Поливановой, в проезде Стройкомбината, а также в 1–5-м Очаковских переулках.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что около 700 километров воздушных линий в рамках программы «Чистое небо» убрали под землю в Москве. Отмечается, что благодаря программе «Чистое небо» стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра.

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