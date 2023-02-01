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Приметы и советы

Украинку и молодого египтянина задержали в Милане за непристойное поведение в метро

Лейла Алиева
В мире
Украинку и молодого египтянина задержали в Милане за непристойное поведение в метро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правоохранительные органы задержали в Милане 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина за секс в лифте метро. Об этом сообщает телеканал Tgcom24 в среду, 1 февраля.

Сотрудники итальянского метрополитена заметили, что лифт на станции «Лорето» неожиданно застрял. Почувствовав неладное, они вызвали полицию, а когда открыли двери лифта, то обнаружили пару. Их задержали за непристойные действия в общественном месте, при этом выяснилось, что оба уже были ранее задержаны за различные правонарушения.

В Италии, согласно уголовному кодексу, подобные нарушения влекут за собой штраф от 5 до 30 тысяч евро. Однако в октябре был внесен законопроект, который предлагает вернуть тюремное заключение от трех месяцев до трех лет за непристойные действия в общественном месте, передает РИА Новости.

Похожий инцидент произошел в августе прошлого года, когда в Севастополе задержали мужчину за прилюдный секс в ночном клубе. Видео произошедшего быстро попало в социальные сети и стало распространяться, после этого полиция задержала главного героя ролика.

Украина Полиция Италия Задержания
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