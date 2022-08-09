В Севастополе задержали мужчину за прилюдный секс в ночном клубе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Севастополе задержали мужчину, обвиняемого в хулиганстве и распространении порнографических материалов. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе управления МВД Росси по городу.

По данным ведомства, неизвестные мужчина и девушка прилюдно занимались сексом на барной стойке одного из караоке-баров города. Видео произошедшего быстро попало в социальные сети и стало распространяться.

Вскоре полиция задержала главного героя ролика. Им оказался 32-летний мужчина. Он признался, что в тот день много выпил и не осознавал того, что делает. По данному факту составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», согласно которой мужчину ждет наказание в виде ареста до 15 суток.

Также полиция разыскивает тех, кто выложил видео в Сеть. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», передает ТАСС.

Недавно агрессивный пассажир подмосковной электрички избил двух подростков из-за пирсинга. Избиение он снял на видео и выложил в интернет.