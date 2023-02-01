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Дом на 237 квартир построят по программе реновации в Красносельском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 237 квартир построят по программе реновации в Красносельском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Леснорядская улица, 7 Карта всех событий

В Красносельском районе столицы построят дом в рамках программы реновации. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Новый жилой дом на Леснорядской улице будет состоять из двух корпусов, которые объединит подземная одноуровневая автостоянка. Всего запроектировано 237 квартир с лоджиями, несколько из которых будет адаптировано для маломобильных граждан, — рассказала она.

В новостройке предусмотрено 48 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 56 трехкомнатных, пять четырехкомнатных и три пятикомнатные квартиры. На первых этажах можно будет открыть магазины и предприятия сферы услуг.

Также специалисты установят в каждой квартире осветительные приборы, выключатели, мойки и плиты, а в санузлах — соответствующее сантехническое оборудование. Территорию вокруг дома благоустроят: сделают проезды, тротуары, зоны для отдыха, а также спортивные и детские площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новое жилье по реновации на юго-западе города в прошлом году получили более 1,8 тысячи семей. Из них 696 семей проживают в районе Зюзино, 349 — в Конькове, 326 — в Обручевском районе, 298 — в Южном Бутове, 150 — в Ломоносовском районе.

Строительство Недвижимость Жилье Красносельский район Реновация
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