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Свыше 1,8 тысячи семей получили жилье по реновации на юго-западе Москвы в 2022 году

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 1,8 тысячи семей получили жилье по реновации на юго-западе Москвы в 2022 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В прошлом году на юго-западе столицы свыше 1,8 тысячи семей получили новое жилье по программе реновации. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— За прошедший год с департаментом городского имущества подписали договоры на новые квартиры, предоставляемые по программе реновации, более 1,8 тысячи московских семей, — поделился он.

В частности, из них 696 семей проживают в районе Зюзино, 349 — в Конькове, 326 — в Обручевском районе, 298 — в Южном Бутове, 150 — в Ломоносовском районе. При этом в прошлом году в ЮЗАО начали переселяться жители 27 старых домов в шести районах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Гаман сообщил, что в январе 2023 года в столичном районе Красносельский стартовала программа реновации. Жители старого дома приступили к осмотру предложенных им квартир на Русаковской улице, дом 6а.

Также стало известно о расселении 24 домов в рамках программы реновации в центре Москвы — в общей сложности в новостройки переехали 4,3 тысячи москвичей.

Строительство Недвижимость Жилье Москва Реновация
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