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Москвичам рассказали о ходе реализации программы реновации в Красносельском районе

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Москвичам рассказали о ходе реализации программы реновации в Красносельском районе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Русаковская улица, 6А Карта всех событий

В январе 2023 года в столичном районе Красносельский стартовала программа реновации. Жители старого дома приступили к осмотру предложенных им квартир на Русаковской улице, дом 6а. Об этом во вторник, 31 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Департамент городского имущества предложил квартиры 65 семьям из старого дома. Из них 52 семьи — 80 процентов от общего числа — выбрали свое будущее жилье и приступили к оформлению документов, — поделился он.

При этом три семьи уже заключили договоры и начали переезд в новый дом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении строительства новостройки по программе реновации в Головинском районе столицы. В односекционном здании расположено 140 квартир, 20 из которых — однокомнатные, 86 — двухкомнатные, 34 — трехкомнатные.

Помимо этого, в центре столицы в рамках программы реновации расселили 24 дома. Так, в общей сложности в новостройки переехали 4,3 тысячи москвичей.

Красносельский район Москва дом
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