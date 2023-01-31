Свыше 20 домов по программе реновации расселили в центре Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В центре столицы в рамках программы реновации расселили 24 дома, в общей сложности в новостройки переехали 4,3 тысячи москвичей. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Каждый четвертый участник программы реновации в ЦАО уже переехал в новую квартиру. До завершения программы в округе новые квартиры должны получить еще свыше 12 тысяч жителей, — поделился руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в ЦАО программа реновации выполнена на 25 процентов — в общей сложности в этом округе должны расселить жителей 110 старых домов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в шести столичных округах до конца марта планируется передача под заселение десяти новых жилых домов, построенных в рамках программы реновации. По словам Левкина, в новые квартиры переедут около шести тысяч жителей.

Накануне министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что почти 1,7 тысячи семей получили квартиры в рамках программы реновации на юге столицы в прошлом году. Чаще всего москвичи получали новое жилье в Царицыне, Бирюлеве Западном и Нагатинском Затоне.