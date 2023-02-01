«Челси» подписал полузащитника Фернандеса за рекордную сумму в истории футбола Британии

Фото: YouTube-канал ESPN FC (скриншот)

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес перешел из португальской «Бенфики» в лондонский «Челси». Об этом говорится на сайте лиссабонского футбольного клуба.

«Аристократы» (прозвище Челси — прим. «ВМ») заплатили за действующего чемпиона мира 121 миллион евро. Трансфер стал самым крупным в истории британского футбола. Предыдущий рекорд принадлежал английскому полузащитнику Джеку Грилишу — он перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.

Как уточняется, лиссабонский клуб будет нести расходы за посреднические услуги в размере 6,56 процента от стоимости продажи, 25 процентов от суммы трансфера получит аргентинский «Ривер Плейт». Клуб уже зарегистрировал сделку в Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM).

В конце декабря именитый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально перешел в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Португалец теперь является самым высокооплачиваемым футболистом в истории, его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

Другой действующий чемпион мира Лионель Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и выступить на чемпионате мира 2030 года.