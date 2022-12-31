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«Аль-Наср» официально объявил о переходе Криштиану Роналду

Егор Провоторов
Спорт
«Аль-Наср» официально объявил о переходе Криштиану Роналду
Фото: Официальный сайт ФК «Аль-Насср»

Именитый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально перешел в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба арабской команды.

Контракт между сторонами заключен до лета 2025 года. Португалец теперь является самым высокооплачиваемым футболистом в истории, его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год, пишет «Первый спорт».

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе национальной команды Португалии забил один мяч. Его сборная дошла до четвертьфинальной стадии мундиаля, в котором уступила команде Марокко. При этом португалец стал единственным футболистом, который забивал на пяти чемпионатах мира.

До этого форвард защищал цвета лиссабонского «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса». О переходе именитого нападающего в «Аль-Наср» ранее сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

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