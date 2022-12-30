Al Arabiya: Роналду подписал контракт с клубом «Ан-Наср» из Саудовской Аравии

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Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с клубом «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в пятницу, 30 декабря.

Срок соглашения со спортсменом рассчитан на 2,5 года. Новый контракт Роналду, по данным телеканала, истечет летом 2025 года.

В ноябре Роналду покинул английский клуб «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне форвард принял участие в десяти матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.

В составе сборной Португалии Роналду выступал на мировом первенстве в Катаре и вылетел в четвертьфинале после матча со сборной Марокко. Таким образом, она стала первой африканской командой за всю историю чемпионатов мира, которой удалось выйти в полуфинал турнира.

Португалец не сдержал слез после поражения от марокканцев на ЧМ. Игрок по итогам встречи повторил рекорд кувейтского нападающего Бадера аль-Мутавы по числу встреч за национальные команды.

Аргентина 18 декабря выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре. Этой победы страна, как уточняется, ждала 36 лет.