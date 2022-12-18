Сборная Аргентины по футболу завоевала золото ЧМ в Катаре

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная Аргентины обыграла команду Франции и завоевала золото чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч прошел в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» и завершился серией пенальти.

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2 — голы от аргентинцев забили Лионель Месси и Анхель Ди Мария. Оба гола, позволившие французам перевести игру в дополнительные таймы, забил Килиан Мбаппе.

Затем Месси забил еще один гол (108-я минута), однако Мбаппе с пенальти оформил хет-трик (118-я). Исход игры решила серия пенальти: наиболее меткими оказались аргентинцы — 4:2.

Игра принесла Месси два новых рекорда: для форварда она стала 26-й на мундиалях. Благодаря этому он опередил бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25 встречу в рамках ЧМ.

Кроме того, 35-летний футболист установил новый рекорд ЧМ по футболу, опередив итальянца Паоло Мальдини по числу минут, сыгранных на мировых первенствах.