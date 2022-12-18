Месси установил рекорд чемпионатов мира по числу сыгранных минут
Аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу, опередив итальянца Паоло Мальдини по числу минут, сыгранных на мировых первенствах.
Новый рекорд 35-летнего форварда был установлен в финальном матче против Франции в рамках мундиаля в Катаре. Менее чем через полчаса после начала встречи счетчик сыгранных им минут достиг отметки в 2218.
Прежний рекорд Мальдини, как уточнятся, составлял 2217 минут. Примечательно, что за минуту до рекорда футболист открыл счет в финальном матче — он забил первый мяч встречи в ворота французов.
Кроме того, встреча с французами позволила Месси установить рекорд по количеству матчей, сыгранных на ЧМ по футболу. Для форварда это стало 26-й игрой на мундиалях, благодаря этому он опередил Лотара Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25 игру в рамках ЧМ.
Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев заявил «Вечерней Москве» перед финалом ЧМ, что аргентинцы в настоящее время на более выгодной позиции, чем команда Франции. По его мнению, скорее всего, победный кубок увезет команда Аргентины.