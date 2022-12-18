Месси установил рекорд чемпионатов мира по числу сыгранных минут

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Аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу, опередив итальянца Паоло Мальдини по числу минут, сыгранных на мировых первенствах.

Новый рекорд 35-летнего форварда был установлен в финальном матче против Франции в рамках мундиаля в Катаре. Менее чем через полчаса после начала встречи счетчик сыгранных им минут достиг отметки в 2218.

Прежний рекорд Мальдини, как уточнятся, составлял 2217 минут. Примечательно, что за минуту до рекорда футболист открыл счет в финальном матче — он забил первый мяч встречи в ворота французов.

Кроме того, встреча с французами позволила Месси установить рекорд по количеству матчей, сыгранных на ЧМ по футболу. Для форварда это стало 26-й игрой на мундиалях, благодаря этому он опередил Лотара Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25 игру в рамках ЧМ.

Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев заявил «Вечерней Москве» перед финалом ЧМ, что аргентинцы в настоящее время на более выгодной позиции, чем команда Франции. По его мнению, скорее всего, победный кубок увезет команда Аргентины.