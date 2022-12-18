Месси установил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира по футболу

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Аргентинский нападающий Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах мира по футболу.

Он опередил бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса. Так, 18 декабря Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира в Катаре против Франции.

Для форварда это стало 26-й игрой на мундиалях, благодаря этому он опередил Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25 игру в рамках ЧМ.

Помимо этого, текущий турнир стал пятым в карьере 35-летнего аргентинца. Аналогичные результаты на данный момент имеют Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо, Лотар Маттеус и Криштиану Роналду.

В финальном матче ЧМ в Катаре, который проходит между сборными Аргентины и Франции, в стартовый состав команд вошли нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик».

Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев заявил «Вечерней Москве» перед финалом ЧМ, что аргентинцы в настоящее время на более выгодной позиции, чем команда Франции.

На этом чемпионате мира Месси и его игроки забили 12 мячей и пропустили пять, учитывая то, что команда создала более 50 моментов для гола.