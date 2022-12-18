Месси установил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира по футболу
Аргентинский нападающий Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах мира по футболу.
Он опередил бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса. Так, 18 декабря Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира в Катаре против Франции.
Для форварда это стало 26-й игрой на мундиалях, благодаря этому он опередил Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25 игру в рамках ЧМ.
Помимо этого, текущий турнир стал пятым в карьере 35-летнего аргентинца. Аналогичные результаты на данный момент имеют Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо, Лотар Маттеус и Криштиану Роналду.
В финальном матче ЧМ в Катаре, который проходит между сборными Аргентины и Франции, в стартовый состав команд вошли нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик».
Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев заявил «Вечерней Москве» перед финалом ЧМ, что аргентинцы в настоящее время на более выгодной позиции, чем команда Франции.
На этом чемпионате мира Месси и его игроки забили 12 мячей и пропустили пять, учитывая то, что команда создала более 50 моментов для гола.