Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под вопрос возможность дальнейшего существования Украины как суверенного государства, так как вероятность проигрыша Киева крайне велика. Об этом в среду, 1 февраля, пишет Politico.

Такое мнение связано с текущей ситуацией в стране. Премьер считает, что время сегодня на стороне Москвы. Это в свою очередь повышает шансы на проигрыш Киева в конфликте. По словам Орбана, Украина — «ничейная земля», которая «превратилась в Афганистан».

— Я думаю он (Виктор Орбан — прим. «ВМ») говорит это, потому что считает, что на самом деле так думают многие европейцы — и он ожидает, что Европа в конечном итоге не поддержит Украину, — приводит издание слова бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», какие законы «мешают» Украине начать переговоры по урегулированию ситуации с Россией. По его словам, Киев принял ряд документов, ограничивающих контакты с Москвой, однако некоторые вопросы правительства стран все-таки обсуждают.