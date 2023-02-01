Экономист рассказала о последствиях дефицита кадров в компаниях Петербурга

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Острый кадровый дефицит возник почти в половине отраслей экономики Петербурга. Доктор экономических наук Мария Конягина рассказала, что нехватка кадров среди соискателей может негативно повлиять на квалификацию штата компаний, передает издание «Невские новости».

Она отметила, что по некоторым вакансиям нет конкуренции между соискателями, спрос и предложение встречаются один к одному. Работодатель вынужден принимать того, кто идет, а не того, кто действительно подходит. Впоследствии может выясниться, что человек не обладает достаточными компетенциями.

Экономист добавила, что на рынке труда не хватает тех молодых людей, которые должны были родиться в 90-е и сейчас как раз могли бы быть соискателями. Эта демографическая яма имеет серьезные последствия, отметила Конягина.

Ранее эксперты назвали самые востребованные профессии в IT-сфере. Появился новый запрос на специалистов по работе с импортонезависимыми BI-системами и значительно вырос спрос на разработчиков, data-инженеров и системных архитекторов в области критической информационной инфраструктуры, передает РИАМО.

До этого Московская служба занятости назвала сферы, где сейчас требуется больше всего специалистов.