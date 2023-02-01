Группа злоумышленников избила и ограбила двух мужчин в центре столицы. Видео
В центре столицы группа злоумышленников избила и ограбила двух мужчин. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 1 февраля.
По его словам, преступление произошло в ночь на 1 февраля. Между компанией гостей столицы и прохожим произошла словесная перепалка. Вскоре завязалась драка, в ходе которой прохожего повалили на землю и избили. Затем злоумышленники поступили так же со знакомым пострадавшего, который попытался за него заступиться.
После избиения преступники забрали у потерпевших рюкзак, наушники и деньги. Ущерб составил 19 тысяч 700 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали двоих 34-летних гостей столицы и 26-летнюю москвичку. Украденное у них изъято и скоро будет возвращено владельцам. Фигурантов заключили под стражу, а их сообщницу отправили под домашний арест. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Другое ограбление произошло также в центре столицы. Мужчина попытался обокрасть парфюмерный магазин, но его заметили охранники. Злоумышленнику пришлось применять физическую силу.