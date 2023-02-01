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Приметы и советы

Производители бытовой техники планируют выкупить заводы ушедших из РФ брендов

Лейла Алиева
Общество
Производители бытовой техники планируют выкупить заводы ушедших из РФ брендов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Несколько китайских и российских производителей бытовой техники планируют приобрести и арендовать российские заводы Samsung, Bosch и LG, остановившие работу в стране после начала спецоперации. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке бытовой техники.

По данным газеты, среди них компаний, заинтересованных в покупке — китайский Hisense, который продает в России стиральные машины, холодильники, телевизоры и другую технику. В покупке также заинтересованы российские Schaub Lorenz и Kuppersberg, специализирующиеся на вытяжках, варочных панелях и холодильниках.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов добавил, что в настоящее время компании ведут переговоры с Минпромторгом по локализации их производства, однако пока договоренностей достигнуть не удалось, передает «Коммерсант».

В январе 2023 года россияне начали активно скупать строительные материалы. Спрос на этот тип товаров вырос на 2,4 процента. Эксперт по ремонту Сергей Ермолаев рассказал «Вечерней Москве» о ситуации на российском рынке стройматериалов и стоит ли сейчас начинать ремонт.

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