«Хорошее время для ремонта»: как изменятся цены на стройматериалы в 2023 году

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В январе 2023 года россияне начали активно скупать строительные материалы. Спрос на этот тип товаров вырос на 2,4 процента. Эксперт по ремонту Сергей Ермолаев рассказал «Вечерней Москве» о ситуации на российском рынке стройматериалов и стоит ли сейчас начинать ремонт.

По словам эксперта, на сегодняшний день в России нет дефицита в производстве и поставке материалов для ремонта и строительства.

— Наши производители начали еще более активно производить всевозможные виды товаров для ремонта. Также большинство зарубежных компаний по-прежнему продолжают поставлять свою продукцию в Россию, — пояснил Ермолаев.

Специалист отметил, что цены на стройтовары стабилизировались. В этом году не ожидается значительного повышения стоимости. Однако она может увеличиться примерно на 5–10 процентов в зависимости от категории продукции для ремонта.

— Сейчас хорошее время для ремонта. Я советую не откладывать и смело начинать улучшение жилищных условий. Важно понимать, что строительные товары имеют тенденцию к подорожанию, так же как и продукты или бытовая техника. Дешеветь точно ничего не будет, — подчеркнул эксперт.

Ермолаев предупредил, что стоимость ремонта в квартире или загородном доме выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Он рассказал, что в 2022 году стоимость материалов для ремонта и строительства выросла в среднем от 30 до 50 процентов.

— Например, стоимость ламината увеличилась на 20–30 процентов. В зависимости от производителя обои подорожали на 20–70 процентов, а лакокрасочных покрытий — на 20–40 процентов, — добавил специалист.

Также эксперт рассказал «ВМ» как быстро и недорого утеплить квартиру и дачный дом. Он отметил, что утепление жилища изнутри является отличным способом, чтобы снизить расходы на энергоносители.