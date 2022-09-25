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Эксперт по ремонту Ермолаев рассказал, как быстро и недорого утеплить квартиру и дачный дом

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по ремонту Ермолаев рассказал, как быстро и недорого утеплить квартиру и дачный дом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Утепление квартиры или дома изнутри является отличным способом, чтобы обеспечить жилище теплотой и снизить расход на энергоносители. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по ремонту Сергей Ермолаев.

По его словам, самый простой и доступный способ утепления стен квартиры или загородного дома — это каменная вата.

— Негорючие плиты из каменной ваты создают хорошую теплоизоляцию. Они подходят как для квартир, так и для загородных домов. Они достаточно просты в установке и доступны по цене, — рассказал Ермолаев.

Эксперт отметил, что для пола можно выбрать теплоизоляционные плиты. Они стоят недорого и прослужат долгие годы.

— На пол я рекомендую положить теплоизоляционные плиты. Они имеют высокую прочность и низкую теплопроводность. Их можно подобрать разной толщины и размера в зависимости от типа помещения. Они также достаточно просто устанавливаются и стоят сравнительно недорого, — уверен он.

Ранее эксперт по домашнему ремонту Алексей Мусиенко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как обстоит ситуация на рынке стройматериалов и стоит ли сейчас браться за преображение дома. По его словам, на данный момент большое количество строительных материалов для ремонта производится в России, что позволяет существенно снизить затраты.

Мусиенко посоветовал не откладывать ремонт на завтра. Специалист предупредил, что цены на строительные материалы будут расти.

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