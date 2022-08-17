«Цены будут расти»: эксперт Мусиенко рассказал, когда стоит делать ремонт

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Общая стоимость ремонта жилплощади в стране выросла почти на треть, сообщают «Известия». При этом материалы для отделки подорожали за год на 10–15 процентов, на мебель — на 15–80 процентов, а некоторые сметные работы — двукратно. О том, как обстоит ситуация на рынке стройматериалов и стоит ли сейчас браться за преображение дома, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по домашнему ремонту Алексей Мусиенко.

По его словам, на данный момент большое количество строительных материалов для ремонта производят в России, что позволяет существенно снизить стоимость затрат.

— Сейчас многие заводы в России, у которых были основные поставки из-за границы, закрылись. Большинство материалов, которые сейчас используются, — это местные производители. Безусловно, в дорогих ремонтах по-прежнему отдают предпочтение итальянским материалам. Однако сложность в том, что их везут через другие страны, что значительно увеличивает стоимость ремонта, — объяснил эксперт.

Мусиенко посоветовал не откладывать ремонт на завтра. Специалист предупредил, что цены на строительные материалы будут расти.

— Цены на ремонт значительно выросли, даже по сравнению с показателями прошлого года. Например, я дважды поднимал их за этот период. Я настоятельно рекомендую делать ремонт сейчас, не стоит ждать. Стоимость работ и материалов не станет дешевле. Бывает откат только, когда их искусственно взвинчивают. Ежегодно цены только поднимаются и будут расти дальше, — заверил собеседник «ВМ».

10 августа Московская ассоциация риелторов заявила, что к началу августа средняя цена вторичного «квадрата» в старой Москве снизилась на два процента. «ВМ» выяснила, с чем это связано, выгодно ли покупать жилье и чего ожидать от рынка недвижимости в дальнейшем.