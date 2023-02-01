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Полиция задержала мужчину, избившего подростка в подъезде дома в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала мужчину, избившего подростка в подъезде дома в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

В Подмосковье полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении подростка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 1 февраля.

По ее словам, мать ребенка написала заявление в полицию о том, что ее сына 2008 года рождения избил неизвестный. Ребенку пришлось обратиться за медицинской помощью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В результате оперативно-разыскных действий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый москвич 1994 года рождения.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Балашихе. Злоумышленник подкараулил ребенка у выхода из лифта, схватил его за капюшон и несколько раз ударил по голове. Пострадавшему удалось выбраться. Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения.

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