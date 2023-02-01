МЧС России рекомендовало не заряжать гаджеты ночью из-за риска пожаров

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Из-за неисправности зарядных устройств может возникнуть возгорание мобильных гаджетов, в связи с чем россиянам рекомендуется не оставлять технику на зарядке в ночное время. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает МЧС России.

— В прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86 процентов случаев причина пожара — неисправность зарядных устройств, — говорится в сообщении.

Чтобы избежать возможного инцидента министерство рекомендует применять оригинальные зарядные устройства, не заряжать технику ночью и отключать гаджеты от сети при полном заряде. В Telegram-канале «МЧС России» настоятельно призывают соблюдать эти правила.

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