Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЧС России рекомендовало не заряжать гаджеты ночью из-за риска пожаров

Александр Афонин
Общество
МЧС России рекомендовало не заряжать гаджеты ночью из-за риска пожаров
Фото: Pexels

Из-за неисправности зарядных устройств может возникнуть возгорание мобильных гаджетов, в связи с чем россиянам рекомендуется не оставлять технику на зарядке в ночное время. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает МЧС России.

— В прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86 процентов случаев причина пожара — неисправность зарядных устройств, — говорится в сообщении.

Чтобы избежать возможного инцидента министерство рекомендует применять оригинальные зарядные устройства, не заряжать технику ночью и отключать гаджеты от сети при полном заряде. В Telegram-канале «МЧС России» настоятельно призывают соблюдать эти правила.

Российские банки активно тестируют платежные стикеры для оплаты посредством смартфона. На рынке новый способ оплаты в «одно касание» появится уже в феврале. Он будет особенно актуален для владельцев iPhone. Что такое платежные стикеры, как они работают и насколько безопасны — в материале «Вечерней Москвы».

МЧС Гаджеты Зарядные станции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте