МЧС призвало соблюдать правила пожарной безопасности из-за ожидающихся морозов

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В ближайшее время в нескольких регионах страны ожидается сильное похолодание, в связи с чем может увеличиться риск роста количества пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики МЧС России в четверг, 5 января.

— В большинстве случаев причинами пожаров в морозы является нарушение правил эксплуатации печного отопления и электроприборов. Сопутствующие факторы при этом — невнимательность и потеря бдительности со стороны взрослых. МЧС России призывает к соблюдению правил пожарной безопасности в быту, — говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало отказаться от использования неисправных печей, нестандартных и самодельных приборов, а также не оставлять без присмотра обогреватели. Помимо этого, гражданам советуют размещать на безопасном расстоянии от горючих источники тепла и не хранить газовые баллоны дома, передает агентство городских новостей «Москва».

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что в ночь на пятницу, 6 января, температурные показатели начнут приближаться к отметкам минус 20. По его словам, в последующие дни понижение продолжится.