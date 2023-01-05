Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЧС призвало соблюдать правила пожарной безопасности из-за ожидающихся морозов

Александр Афонин
Общество
МЧС призвало соблюдать правила пожарной безопасности из-за ожидающихся морозов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ближайшее время в нескольких регионах страны ожидается сильное похолодание, в связи с чем может увеличиться риск роста количества пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики МЧС России в четверг, 5 января.

— В большинстве случаев причинами пожаров в морозы является нарушение правил эксплуатации печного отопления и электроприборов. Сопутствующие факторы при этом — невнимательность и потеря бдительности со стороны взрослых. МЧС России призывает к соблюдению правил пожарной безопасности в быту, — говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало отказаться от использования неисправных печей, нестандартных и самодельных приборов, а также не оставлять без присмотра обогреватели. Помимо этого, гражданам советуют размещать на безопасном расстоянии от горючих источники тепла и не хранить газовые баллоны дома, передает агентство городских новостей «Москва».

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что в ночь на пятницу, 6 января, температурные показатели начнут приближаться к отметкам минус 20. По его словам, в последующие дни понижение продолжится.

МЧС Погода Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте