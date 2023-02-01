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«Было страшно за свою жизнь»: Линникова рассказала об угрозах на конкурсе «Мисс Вселенная — 2023»

Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Было страшно за свою жизнь»: Линникова рассказала об угрозах на конкурсе «Мисс Вселенная — 2023»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2023» Россию представляла 22-летняя модель Анна Линникова. В беседе с «Вечерней Москвой» девушка рассказала, что во время участия в состязании ей регулярно поступали угрозы.

— В некоторые моменты мне действительно было страшно за свою жизнь, поскольку звучали угрозы физической расправы при условии моего выхода на сцену. Потом я немного успокоилась, поняв, что реальной силы такие слова не имеют, — сказала она.

По словам модели, проблемы возникли с самого начала ее участия. Украинские пользователи социальных сетей регулярно оскорбляли ее и угрожали. Особенно неприятным стало отношение старых знакомых с Украины, которые также оставляли неприятные комментарии.

Собеседница «ВМ» добавила, что сейчас она путешествует по Америке. Ей до сих пор приходят угрозы, из-за чего для собственной безопасности она скрывает свое точное местоположение.

Конкурс «Мисс Вселенная — 2023» завершился 15 января в США. «Вечерняя Москва» пообщалась с Анной Линниковой, для которой участие в международном конкурсе стало настоящим испытанием на прочность.

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