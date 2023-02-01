Москомархитектура согласовала проект жилого микрорайона в районе Раменки

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

В столичном районе Раменки будет построен новый жилой микрорайон, при отделке корпусов которого будут использованы алюминиевые панели медного, черного и белого цвета. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 1 февраля.

— В Раменках сейчас появляется много интересных архитектурных проектов, например, на проспекте Вернадского. Все фасадные решения предполагают композиционную целостность архитектурной застройки участка. Для отделки фасада используется единый ряд материалов, — сказал он.

Новый комплекс планируется разместить на проспекте Вернадского. Он будет оборудован подземной парковкой на 380 мест. На его территории построят детский сад, здание для участников программы реновации и еще ряд жилых корпусов.

До этого сообщалось, что в районе Перово планируется строительство нового жилого дома для участников программы реновации. По словам Сергея Кузнецова, три секции здания будут образовывать просторный внутренний двор, а совокупная площадь новостройки составит около 27 тысяч «квадратов».