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Ефимов: На портале поставщиков провели более 600 тысяч закупок в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Ефимов: На портале поставщиков провели более 600 тысяч закупок в 2022 году
Фото: пресс-служба

На портале поставщиков работают заказчики из 39 субъектов РФ и поставщики из всех регионов страны. За прошлый год на сайте было проведено 609,2 тысячи закупок почти на 94 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2022-м также был реализован перечень важных обновлений ресурса, которые будут способствовать развитию портала. В летний период прошлого года для столичных заказчиков был увеличен предельный размер закупок, проводимых посредством котировочных сессий.

По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Ивана Щербакова, с увеличением предельных размеров закупок через котировочные сессии столичные заказчики могут приобретать необходимые товары, запрашивать работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию за единицу продукции, планировать закупки в более долгосрочной перспективе, а для поставщиков это гарантирует стабильную прибыль и спрос на товары, возможность работы напрямую с городским руководством.

В свою очередь замглавы столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев заявил, что росту числа и объема закупок на сайте способствует развитие функционала и удобства платформы.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что жители столицы в прошлом году воспользовались государственными услугами и сервисами в жилищной сфере 157 тысяч раз.

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