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Приметы и советы

Психолог дала советы, как правильно формулировать желания

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дала советы, как правильно формулировать желания
Фото: Pexels

Коуч и психолог Анастасия Бриджес рассказала, как нужно правильно загадывать желания, чтобы они исполнились.

Эксперт советует написать 100 своих желаний на бумаге. По ее словам, после первых пятидесяти пойдут истинные желания.

Далее нужно выбрать из списка одно заветное желание. Самое главное, чтобы оно было актуальным, позитивным и касалось лично вас. При этом нужно обязательно проверить это желание на истинность.

— Для этого закройте глаза, погрузитесь внутрь себя и представьте свою мечту. Если внутри вы чувствуете сжатие и дискомфорт, то, скорее всего, она не ваша. А если внутри разливается тепло и другие приятные ощущения — бинго! — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

Далее желание нужно визуализировать, представить, что оно уже исполнилось. В дальнейшем эти эмоции нужно отпустить и не зацикливаться на желании.

Загадывать желание с помощью чека изобилия нужно в первые три дня после новолуния. Об этом рассказала астропсихолог Елена Исаева.

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