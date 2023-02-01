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Диетолог рассказала, кому опасно есть отруби

Никита Худяков

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Еда
Общество
Диетолог рассказала, кому опасно есть отруби
Фото: Unsplash

Отруби могут как улучшить работу кишечника, так и нанести вред организму. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила врач-диетолог Татьяна Рыкалова.

— Отруби нельзя есть тем, у кого в желчном пузыре уже образовались камни. Вместе с желчью они могут продвинуться к желчному протоку и закупорить его — тогда понадобится срочная операция, — цитирует эксперта «Москва 24».

По ее словам, отруби не должны быть в постоянном рационе. Их необходимо употреблять с перерывами, так как они имеют свойство всасывать микроэлементы, поступающие в рацион человека с пищей.

Врач-диетолог считает, что можно съедать не более 20 граммов отрубей в день. При этом необходимо выпивать около пяти стаканов воды в день, иначе могут возникнуть проблемы с желудком.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве», как обезопасить организм от возникновения рака.

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