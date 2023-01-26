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Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые способны вызвать рак

Полина Долганова
Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые способны вызвать рак
Фото: Pixabay

Обезопасить организм от возникновения рака можно, если отказаться от определенных продуктов питания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, рак может возникнуть вследствие тканевого воспаления.

— Из-за воспаления внутри появляются вещества, которые стимулируют рост сосудов и размножение опасных клеток, — пояснил врач.

Среди этих продуктов специалист назвал:

  • сахар и сахаросодержащие продукты (конфеты, торты и булочки);
  • продукты глубокой переработки мяса (колбасы и сосиски);
  • трансжиры (подсолнечное масло).

Также Гинзбург перечислил продукты продукты — убийцы хорошего настроения. По словам специалиста, нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, которые граничат с тревожностью. Это воспаление могут спровоцировать продукты, которые человек употребляет каждый день.

А врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко рассказала «ВМ» какие продукты важно исключить из рациона людям с чувствительным желудком. Врач рекомендовала таким людям пересмотреть свой план приема пищи, чтобы избежать раздражения стенок желудка и кишечника.

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