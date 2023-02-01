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Кокорин заявил, что «каждый нормальный» мужчина должен отсидеть в тюрьме

Араз Салехов
Спорт
Кокорин заявил, что «каждый нормальный» мужчина должен отсидеть в тюрьме
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Проведенное в тюрьме время стало «огромным опытом» и «хорошей школой». Об этом рассказал российский нападающий Александр Кокорин в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

— Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать, — поделился спортсмен.

По его мнению, СИЗО на один-два месяца приведет в порядок тех людей, которые «поплыли».

В октябре 2022 года Кокорин заявил, что сомневается в своем возможном возвращении в сборную России. 31-летний форвард отметил, что хотел бы вернуться в сборную «после той истории с заключением», однако не видит смысла играть с «не конкурирующими странами».

В сентябре 2019 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были выпущены на основании УДО из колонии в Белгородской области. Там они отбывали наказание за драки, которые устроили в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Спортсменов осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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