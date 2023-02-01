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Генсек Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб в зоне СВО

Александр Афонин
Общество
Генсек Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб в зоне СВО
Фото: vk/public207526804

Генеральный секретарь Федерации киокушин России (ФКР) Сергей Увицкий ушел из жизни, выполняя боевые задачи в составе добровольческого отряда в зоне спецоперации на Украине. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ФКР.

— Ужасная и трагическая новость, в которую пока невозможно поверить, постигла российский киокушин и всю спортивную семью нашей страны. На Донбассе в ходе участия в СВО в составе добровольческого отряда РСБИ «Союз» при выполнении боевой задачи погиб генеральный секретарь ФКР Сергей Увицкий, — говорится в сообщении.

В федерации добавили, что Увицкий обладал несгибаемой волей и никогда не боялся трудностей. Его кончина станет тяжелой утратой для российского спорта. ФКР выразила искренние соболезнования всем родным и близким генсека, передает официальный сайт федерации.

Сергей Увицкий обладал званием мастера спорта международного класса по карате. В 2010 году спортсмен одержал победу на чемпионате Европы, после чего занял второе место на абсолютном чемпионате Европы. Также он является обладателем серебряной медали состязания в Японии.

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