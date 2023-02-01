Американку задержали за прогулку с теленком по Красной площади

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Москва, Красная площадь Карта всех событий

Гражданку США задержали в центре Москвы за то, что она выгуливала на Красной площади теленка. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 1 февраля.

По данным собеседника «ВМ», зоозащитница из США купила теленка в Ярославской области и собиралась транзитом отправить его в Кировскую область. Перед отправкой девушка решила показать животному столицу.

Однако правоохранительные органы не оценили такую затею и задержали иностранку. В ее отношении составили два административных протокола, по статьям о «Нарушении установленного порядка организации пикетирования», а также «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Теперь ей грозит штраф или административный арест на срок до до 15 суток.

Другой инцидент, связанный с животными, произошел в Московской области. Медведь весом 400 килограмм играл с автомобильной покрышкой и застрял. Для вызволения «косолапого» пришлось вызывать спасателей.