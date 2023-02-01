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В Кремле заявили, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

Лейла Алиева
В мире
В Кремле заявили, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Военная инфраструктура Североатлантического альянса, в частности спутники, ежедневно работают в интересах Украины и против России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 1 февраля.

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