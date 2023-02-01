Убившую отца своих детей журналистку Гончарову оставили в СИЗО до конца февраля

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Экс-журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову оставили в СИЗО до конца февраля. Женщину обвиняют в убийстве отца их малолетних детей. Она находится в СИЗО ИК-1 в Новом Гришине с сентября 2022 года. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Александр Гаранин.

По словам правозащитника, суд решил оставить Гончарову в СИЗО еще на месяц, несмотря на наличие двух несовершеннолетних детей.

— Продление стражи было 26 января. Мера пресечения осталась без изменений. Мы уже обжаловали данное решение суда, — сообщил Гаранин.

Специалист подчеркнул, что пока следствие не намерено переквалифицировать статью, по которой обвиняется Гончарова.

Напомним, что Гончаровой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ранее ее адвокат Александр Гаранин рассказал «ВМ», что действия Гончаровой могут быть переквалифицированы по части 1 статьи 108 Уголовного кодекса РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») или по части 1 статьи 114 УК РФ («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны»).

Гаранин отметил, что тогда наказание может быть даже условным, не связанным с реальным лишением свободы. Российские суды по аналогичным делам уже выносили похожие решения.

Журналистка с 2007 года систематически подвергалась физическому и моральному насилию со стороны отца свои детей. Во время очередной «схватки» Гончарова смертельно ранила мужчину ножницами. Подробнее о деле — в материале «ВМ».