Журналистка убила отца своих малолетних детей после долгих лет домашнего насилия. Что ей за это грозит

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Экс-журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова несколько месяцев находится в СИЗО ИК-1 в Новом Гришине по обвинению в убийстве Алексея С. — отца своих малолетних детей. Как следует из материалов дела, а также со слов близких, она с 2007 года систематически подвергалась физическому и моральному насилию с его стороны. Адвокат женщины Александр Гаранин рассказал «Вечерней Москве», на какой стадии находится расследование и могут ли женщине переквалифицировать статью на самооборону.

Убийство или самооборона?

Все случилось вечером 29 сентября 2022 года в городе Электростали Московской области. В тот день, согласно показаниям Гончаровой, Алексей С. вместе со своим другом Максимом В. пришел к ней домой. Между Оксаной и Алексеем началась ссора, свидетелями которой были их малолетние дети Матвей и Арсений, также находившиеся в квартире.

Алексей начал вести себя агрессивно. Со слов Оксаны, он выхватил из ее рук телефон и швырнул его в стену, начал оскорблять и ударил ее. Женщина потребовала покинуть свою квартиру, так как боялась, что он может сильно избить ее. Однако Алексей стал наносить Оксане беспорядочные удары, а затем взял ножницы с журнального столика. По словам Оксаны, в какой-то момент ей удалось отобрать их и случайно ударить мужчину ножницами в мягкую часть тела, ближе к ключице.

Затем Алексей вместе с другом покинул квартиру. Оксана призналась, что не могла даже подумать, что нанесла нападавшему серьезные повреждения, так как крови на нем почти не было. При этом он был в сознании, даже ударил ее ногой.

Через некоторое время женщина услышала, что на лестничной площадке что-то происходит, а затем увидела, что приехала скорая помощь и Алексея унесли на носилках. Спустя еще 20 минут на место происшествия приехал наряд полиции и задержал Оксану.

Вечером того же дня Алексей С. скончался в реанимации. А Оксане было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По мнению следствия, «состояние здоровья, возраст и семейное положение не препятствовали нахождению Гончаровой О. В. под стражей». С этим согласился и Московский областной суд, который 20 октября 2022 года отклонил жалобу защиты на избранную меру пресечения, оставив Оксану в СИЗО до 29 января.

Разговор с адвокатом

— Оксана Гончарова много лет систематически подвергалась избиениям со стороны Алексея. Она неоднократно обращалась в полицию. Как вы считаете, почему не последовало никаких действий?

— Полагаю, что, возможно, обращениям Оксаны не было уделено достаточного внимания со стороны правоохранительных органов.

— Как сейчас себя чувствует Оксана? Считает ли она себя виновной в смерти отца своих детей? Особенно при условии, что отсутствует объективная оценка действий медиков, которые оказывали Алексею помощь.

— В целом Оксана чувствует себя нормально и намерена добиваться справедливости по уголовному делу. Она только защищалась и не хотела причинять никому хоть сколько-то серьезного ущерба.

— Почему мужчина имел доступ в квартиру, если его поведение было таким опасным для окружающих? Они были официально женаты или уже состояли в разводе?

— Они не состояли в браке. Алексей все это время проживал неподалеку и приходил к Оксане под разными предлогами, в том числе по причине наличия совместных детей.

— Проводились ли в отношении Оксаны психиатрические экспертизы?

— Да, проводились. Однако их результатами лучше поинтересоваться у представителей следствия.

— Из показаний Оксаны следует, что она ранила Алексея ножницами, которые выхватила из его же рук во время избиения. Могут ли ее статью переквалифицировать, учитывая, что это могла быть самооборона?

— Я полагаю возможным, что действия Гончаровой могут быть переквалифицированы с учетом того, что она действительно защищалась. Если ее действия будут квалифицированы по части 1 статьи 108 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) или по части 1 статьи 114 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны), тогда наказание может быть даже условным, не связанным с реальным лишением свободы. Российские суды по аналогичным делам уже выносили похожие решения.

— Может ли наличие несовершеннолетних детей как-то смягчить приговор? Как вы считаете, суд примет во внимание то, что Оксана много лет подвергалась домашнему насилию со стороны Алексея?

— Наличие малолетних детей, на мой взгляд, является основанием для смягчения наказания. Полагаю, что суд при детальном рассмотрении этого уголовного дела вполне может учесть и противоправное поведение Алексея С.

— Почему Московский областной суд оставил Оксану в СИЗО, несмотря на жалобу защиты, и не учел тот факт, что у нее на иждивении двое детей?

— Думаю, что суд исходил исключительно из тяжести того преступления, в котором обвиняют Оксану.

— Люди часто спрашивают: почему жертвы домашнего насилия терпят побои на протяжении многих лет? И справедливо ли этот вопрос адресовать Оксане? Ведь женщина обращалась за помощью в правоохранительные органы.

— Я думаю, каждая ситуация уникальна, причины могут быть совершенно разные — начиная от банально бытовых и заканчивая сложными психологически созависимыми взаимоотношениями. Мне кажется, на этот вопрос может ответить только сама Оксана.

— В России за последние несколько лет было много резонансных дел о домашнем насилии. Например, дело Маргариты Грачевой или сестер Хачатурян. Почему в России все еще не принят закон о домашнем насилии? Как вы считаете, он нужен российскому обществу? И когда его могут принять?

— Я слышал, что работа над этим законом в настоящее время ведется, однако убежден, что одного закона будет недостаточно. Не менее важно, как и кем он будет исполняться на практике.