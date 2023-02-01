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Российского художника Никаса Сафронова госпитализировали с сильным отравлением. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

Так, именитый художник оказался в клинике ночью 1 февраля с признаками сильного отравления — как оказалось, незадолго до своей госпитализации Сафронов ел итальянские вяленые помидоры. Друг художника, актер Николай Денисов рассказал о случившемся.

— Вечером я заехал к Никасу, он был голодный, но устал после тяжелого рабочего дня, и поэтому не хотел никуда идти. Он вспомнил, что один его приятель привез ему из Италии баночку вяленых помидоров. Открыл ее и с огромным наслаждением начал есть, — поделился друг художника.

По его словам, Никас съел почти всю банку, вспоминая о своей семье. Спустя час-полтора художнику стало плохо — его начало тошнить и знобить, появилась боль в животе. Как сообщили StarHit, Сафронов останется в больнице еще на несколько дней под присмотром врачей, ему уже прочистили желудок и поставили капельницу для восстановления. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В конце декабря дочь российского певца, участника группы «На-На» Владимира Политова Алена отравилась антидепрессантами. По данным СМИ, 18 декабря вечером Алена звонила мужу и просила, чтобы тот приехал скорее домой. Когда мужчина зашел в квартиру, жена уже выпила 20 таблеток, но была в сознании.