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Эксперт рассказал, что ждет российский рынок туризма в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, что ждет российский рынок туризма в 2023 году
Фото: Pixabay

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» Кирилл Рожков рассказал, какие тенденции будут преобладать на рынке туризма в России в 2023 году.

По словам эксперта, будет расти культурно-познавательный туризм, интересный «пытливым» путешественникам. Но поездки будут короткими по времени (примерно три дня) и по расстоянию (свой или соседний регион).

В 2023 году продолжит расти спрос на внутренние путешествия, в том числе в таких формах, как медицинский, активный, культурный, гастрономический.

Также эксперт отметил, что Россия будет использовать все преимущества в отношении исторических и культурных достопримечательностей, а также естественной красоты и разнообразия ландшафта для развития туризма, передает aif.ru.

Ранее Минэкономразвития предложило освободить российских туроператоров от уплаты НДС, передает «Царьград».

«Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.

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