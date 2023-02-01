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Минздрав России внес аспирин, йод и корвалол в перечень дефицитных препаратов

Александр Афонин
Общество
Минздрав России внес аспирин, йод и корвалол в перечень дефицитных препаратов
Фото: shutterstock

Министерство здравоохранения России составило перечень дефицитных лекарств, куда было внесено 86 препаратов. В новый список были включены аспирин, йод, корвалол и другие средства.

В данный перечень были внесены препараты, которые находятся в дефиците или в их отношении может возникнуть недостаток. Так, в списке ведомства числятся такие препараты, как перекись водорода, ибупрофен, активированный уголь и аспирин.

Помимо этого, в отношении еще 36 лекарственных препаратов было принято решение о возможности их ускоренной регистрации. Еще ряд лекарств могут получить разрешение на обращение в России в упаковке иностранного производителя, передает «Фармацевтический вестник».

До этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что в российских аптеках нет дефицита антибиотиков. Согласно данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте имеется свыше 10,5 миллиона упаковок амоксициллина, более 2,4 миллиона упаковок цефуроксима и цефексима и так далее.

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