Служба занятости Москвы проведет 11 бесплатных мероприятий для самозанятых в феврале

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сотрудники центра занятости населения «Моя работа» запланировали 11 бесплатных мероприятий для самозанятых, которые пройдут в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 1 февраля.

— Самозанятость является устойчивым трендом столичного рынка труда уже на протяжении последних нескольких лет. Мы видим большую заинтересованность горожан в работе на себя и стараемся поддерживать их на всех этапах открытия собственного дела, — сказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

В течение февраля москвичи смогут посетить различные тематические тренинги и вебинары. На занятиях горожан обучат созданию стартового капитала, расскажут о принципах продуктивного нетворкинга и научат проводить маркетинговый аудит. Для участия необходима предварительная регистрация на портале службы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого московская служба занятости назвала самые востребованные специальности в 2023 году. По словам руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, в сфере промышленности наблюдается высокий спрос на сотрудников.