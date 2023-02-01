Арзамасова рассказала, удалось ли ей поладить с 18-летним сыном Авербуха

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У хореографа и продюсера проекта «Ледниковый период» Ильи Авербуха есть старший сын от первого брака Мартин. Жена Авербуха, актриса Лиза Арзамасова рассказала, удалось ли ей наладить контакт с пасынком.

— У нас с Мартином сложились добрые, теплые, доверительные отношения, — призналась звезда «Папиных дочек».

При этом Арзамасова наслаждается материнством. Она отметила, что у нее появились новые обязанности, но она была к этому готова. Кроме того, актриса любит и умеет заботиться о близких, рассказала она в интервью «Аргументам и фактам».

До этого Авербух рассказал о своем отношении к тому, что его жена Елизавета Арзамасова в номерах проекта демонстрирует романтические чувства к своему партнеру по катанию Никите Кацалапову. Объятия и прикосновения артистов выглядят настолько правдоподобно, что многие зрители начали подозревать, что их страсть имеет под собой основание.

По словам хореографа, в номерах шоу нет места ревности, так как они не имеют ничего общего с жизнью, а являются лишь игрой.