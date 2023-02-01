Инна Святенко: Столичные стандарты надомного обслуживания позволяют помочь всем пожилым москвичам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Благодаря трансформации сферы обслуживания граждан удалось охватить все потребности пожилых жителей столицы. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

— Социальная защита обращена в первую очередь на тех, кто особенно уязвим. И для того чтобы система мер поддержки была действенной, необходимо постоянно и очень внимательно отслеживать реальные запросы тех, кому эта помощь оказывается. Формальному подходу здесь не может быть места, — отметила она.

В сфере надомного обслуживания в столице изменилось многое. Так, главным фокусом соцработника стал прямой контакт и общение, что позволяет обратить внимание на психологическое состояние человека, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время в рамках нового стандарта надомного обслуживания учитываются индивидуальные потребности конкретного человека, а в самой системе социальной защиты столицы услугу надомного обслуживания получают около 100 тысяч человек.